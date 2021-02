Si parte dai giovani: Turespana sigla partnership con BeAcademy Master THEM di Catania

Siglata partnership tra l’Ufficio Spagnolo del turismo di Roma e BeAcademy nell’ambito del Master THEM di Catania in Tourism, Hospitality & Event Management, unico patrocinato da MPI Italia dal 2016. Ambizioso progetto di Destination Marketing e un Gala celebrativo al cuore del progetto dell’Academy.

Turespaña investe sui 45 giovani talenti italiani della 6°edizione del Master THEM per un ambizioso progetto lungo tutto il 2021 tra formazione, appuntamenti online B2B, social media e content strategy dedicata. Progettualità per un nuovo approccio al Destination Marketing della Spagna ed un evento glamour che concluderà il 2021 insieme agli operatori della meeting & tourism industry e la stampa di settore.

A partire dalla prima azione concreta del prossimo 22 febbraio: una masterclass nell’aula virtuale al Master THEM sul settore MICE spagnolo. Interverranno, inoltre, i rappresentanti di due dei Convention Bureau più importanti al mondo, Madrid e Barcellona.

Chi dice che i giovani non possano insegnarci come innovare il destination marketing?

Chi dice che non possano essere proprio i futuri talenti del settore a dare forma ad un nuovo modo di fare influencer marketing nel B2B?

Partendo da queste domande è nato “Destination Gala”. Questo il naming del progetto della BeAcademy, presto svelato in tutte le sue peculiarità, articolato su più linee d’intervento. Dall’analisi e pianificazione di marketing alla social media strategy.

Lo scopo è valorizzare le destinazioni virtuose applicando un nuovo approccio al destination marketing che parta dai giovani, con la loro visione non convenzionale, e punti sugli young professional della meeting & tourism industry per la ripresa post-pandemica del settore.

“La Spagna è sempre in prima linea per la digitalizzazione e per l’innovazione, specie in un settore all’avanguardia come il MICE, nel quale il nostro Paese è leader mondiale essendo l’unico a mantenere 2 città nella top 5 del ranking ICAA (International Congress and Convention Association): Barcellona e Madrid”, commenta Jorge Rubio, Direttore Ufficio Spagnolo del Turismo di Roma.

Turespaña è una best practice per attenzione verso la formazione. Servono idee innovative da poter applicare nel proprio territorio nell’ambito del piano strategico d’azione 2021 e anni seguenti.

“La formazione- continua Rubio- è sempre al centro delle nostre attività di promozione perché le nuove generazioni di professionisti del settore MICE possono condividere al 100% e diffondere le linee guida del turismo spagnolo negli anni a venire, ovvero: sicurezza, digitalizzazione e sostenibilità”.

“Siamo onorati di avere al fianco un’eccellenza nel destination management &marketing: la Spagna-dichiara Alessia Di Raimondo, Direttore Operativo BeAcademy e ideatrice del progetto- E siamo orgogliosi che abbiano colto con entusiasmo il nostro invito a sposare un progetto lungimirante a supporto dell’alta formazione nel Tourism, Hospitality & Event Management in Italia e all’estero e del capitale umano giovane ed altamente qualificato che ci impegniamo ad inserire nella meeting & tourism industry, soprattutto nel 2021, a supporto della ripresa post pandemica”.

Destination Gala è un progetto inclusivo e coopetitivo: altre destinazioni europee o extra-europee potranno presto unirsi per questa mission comune.

