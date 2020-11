Si giustifica dicendo che è cannabis “light”, smentito dalle analisi

Send an email

Si giustifica dicendo che il quantitativo di marijuana era cannabis “light” ma le analisi alla sostanza lo smentiscono. Manette ai polsi per un 48enne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione domiciliare, effettuata dai Carabinieri, permette di rinvenire ben 341,00 grammi di marijuana, occultata sia in camera da letto che in cucina e circa 70 semi di canapa.

Tuttavia, l’uomo, al momento del ritrovamento, si giustifica dicendo che era cannabis “light” e mostra, inoltre, lo scontrino come prova dell’acquisto. Gli accertamenti eseguiti dal Laboratorio di Analisi delle Sostanze

Stupefacenti dei Carabinieri di Catania, però, lo smentiscono. Il valore di THC, infatti, risultava superiore rispetto a quello consentito per legge e che dalla stessa si sarebbero potute ricavare circa 82 dosi.

