“Si dubita sempre”, il teatro del Catania Summer Fest

Due appuntamenti con lo spettacolo “Si dubita sempre”, tratto dal regista Giovanni Anfuso dal carteggio d’amore tra Federico De Roberto ed Ernesta Valle Ribera.

Mercoledì 11 nel parco di Sant’Agata Li Battiati e giovedì 12 agosto al Castello Ursino di Catania andrà in scena lo spettacolo teatrale “Si dubita sempre”.

Interpretato da Liliana Randi e Angelo D’Agosta, lo spettacolo è firmato da Buongiorno Sicilia e Vision Sicily con produzioni Raffaello.

Con la scenografia e i costumi di Riccardo Cappello, le musiche di Nello Toscano, coreografie di Fia Di Stefano, luci di Santi Rapisarda e aiuto regia di Agnese Failla, “Si dubita sempre” rientra nel cartello del Catania Summer Fest, organizzato dal Comune di Catania.

«Ci si chiede spesso – ha sottolineato Giovanni Anfuso – perché Federico De Roberto, tra i più originali e genuini autori etnei, non sia diventato il nostro Fëdor Dostoevskij. Tanti fattori concorrono alla fortuna di un autore: la casa editrice, la fortuna, il caso, e talvolta anche il rapporto con la famiglia. Con i genitori e in particolare con la madre, come in questo caso. Attraverso l’epistolario tra De Roberto ed Ernesta Valle Ribera, ricostruiamo anche questo rapporto tra Federico e donna Marianna Asmundo, l’ingombrante madre dello scrittore».