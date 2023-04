Il 31 marzo scorso si è svolta, presso Isola Catania, la terza edizione di Sicilia Felicissima– concorso di comunicazione visiva e territorio– L’evento è stato organizzato Abadir, Accademia di Design e Comunicazione Visiva, Aiap (Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva), Caffè Moak.

Giornata caratterizzata dalla fondamentale collaborazione tra designer e professionisti della comunicazione per fare conoscere nel migliore dei modi le peculiarità isolane.

“Il design non aspetta nessuno, se ci sei dentro non ti devi fermare- ha dichiarato Franco Achilli, progettista della comunicazione e direttore creativo- perchè mentre rifletti gli altri hanno già progettato e sono andati avanti. Questa è la linfa del bravo designer: non smettere di esserci e nutrirsi continuamente degli incontri. Perchè il design è anche partecipazione”.

«La collaborazione con Abadir- ha commentato Antonio Perdichizzi, founder di Isola Catania– è frutto del del fascino che il nostro hub subisce di un progetto che trasmette emozioni ovvero generare opportunità per i giovani e contribuire alla valorizzazione del territorio con un racconto diverso di una Sicilia diversa”.

Tra l’altro durante l’evento è stato ricordato Vanni Pasca ( deceduto nel 2021) grande luminare del design e anche direttore scientifico di Abadir

“Vanni- ha detto Lucia Giuliano, direttrice di Abadir- aveva avuto l’intuizione di Sicilia felicissima, nome tra l’altro suggerito dalla docente Cinzia Ferrara che è sempre al nostro fianco, e dell’importanza di far

dialogare formazione, aziende e professione”.

Nella mattinata del 31 marzo sono stati trattati molti temi dando una grossa iniezione di fiducia per i giovani designer presenti che hanno potuto prender parte alla premiazione dei progetti del 2019 (saltata per via della pandemia da Covid-19) che saranno in mostra fino al al 14 aprile.

Fonte foto (Giorgio di Gregorio)