Si conclude la 2° edizione Etnabook: ecco i vincitori del premio “Cultura sotto il vulcano”

Si è conclusa ieri la 2°edizione di Etnabook 2020, Festival del Libro e della Cultura. La manifestazione culturale, tenutasi al Palazzo della Cultura di Catania è stata organizzata sia dal Comune sia dall’assessorato alla Cultura e alle Politiche Scolastiche realizzando un’edizione gravida di personalità importanti. Tantissimi, infatti, gli incontri, dalla mattina alla sera, stimolanti un pubblico già corposo; segnale che la città ha voglia di nutrirsi di esperienze e incontri culturali.

“Il lockdown ci ha fatto riflettere molto sull’importanza della cultura”

Cirino Cristaldi, presidente di Etnabook, dichiara: “Il periodo di lockdown ci ha fatto riflettere molto sull’importanza della cultura, delle arti, di tutto quello che emotivamente ci rende ciò che siamo. Come presidente del Festival del libro e della cultura di Catania avevo, infatti, la responsabilità di dare l’esempio e di coinvolgere la cittadinanza nella ripartenza. Ci siamo riusciti, è stata un’edizione piena di emozioni e sorprese”.

Diversi i protagonisti che si sono passati la staffetta in questi tre giorni: Antonio Caprarica, Barbara Bellomo, Rosario Palazzolo, Luca Vullo, Claudio Pelizzeni, Sara Rattaro, Anna Giurickovic Dato e, ancora, Daniele Di Frangia, Sarah Donzuso, Dora Marchese, Costanza DiQuattro, Luca Quarin. Tanti, anche gli eventi collaterali, come il laboratorio di Yoga dal titolo “Medita, Scrivi, Trasformati” o ancora la sezione Etnakids, con incontri con la Scuola del Fumetto di Palermo.

La serata inaugurale, condotta da Paolo Maria Noseda (divulgatore di cultura e interprete di “Che tempo che fa”) ha avuto al centro il Premio Letterario “Cultura sotto il vulcano”, con la premiazioni dei vincitori e la nomina delle menzioni speciali. Nella serata conclusiva, invece, si sono svolte le premiazioni del concorso dedicato ai booktrailer, organizzato in collaborazione con l’Associazione Dirty Dozen, e della sezione C (Un libro in

una pagina) del Premio Letterario Etnabook – Cultura sotto il vulcano.

I vincitori e le menzioni speciali di tutte le categorie

SEZIONE A

Prima classificata: Valeria Mazzeo, Il barcone di Caronte

Secondo classificato: Samuele Fazio, Zero

Terzo classificato: Giuseppe Schembari, A conti fatti

Premio della critica

Donna: Gabriella Grasso, Ti aspetto qui

Uomo: Giuseppe Melardi, Nuvola

SEZIONE B – Premio Enrico Morello

Primo classificato: Luciano Varnadi Ceriello, Il segreto di Marlene, Armando Curcio Editore

Secondo classificato: Danilo Mauro Castiglione, Considerazioni, Algra Editore

Terzo classificato: Gianfranco Sorge, Perturbanti congiungimenti, Goware

Premio della critica

Donna: Maria Giovanna Bucolo, Confini instabili, Prova d’autore

Uomo: Massimo Cracco, Senza, Autori riuniti

Premio Miglior inedito

Donna: Maria Elisabetta Giudici, Foresta invisibile

Uomo: Claudio Colombrita, Nostro amico Gesù

Premio Opera prima

Donna: Michela Longo, Alessandra Parentela, Un viaggio chiamato psicoterapia, CTL

Editore

Uomo: Maurizio Mattiuzza, La malaluna, Solferino

Premio Presidente della giuria

Donna: Dejanira Bada, Storia di un uomo vescica, Villaggio Maori

Uomo: Ettore Zanca, Santa muerte, Ianieri Ed.

Premio Sicilia

Donna: Marta Aiello, Stranieri a casa nostra, Robin Edizioni

Uomo: Giampaolo Cassitta, Domani è un altro giorno, Arkadia

SEZIONE C – Un libro in una pagina

Primo classificato: Morgana Chittari, Cinquecento

Secondo classificato: Massimo Rapisarda, Non c’è verso

Terzo classificato: Danilo De Luca, A proposito del Prof. Baldini

Premio della critica

Paolo Sidoti, Figlio della notte

CONCORSO BOOKTRAILER

Il cratere Dostoevskij, Lekton Edizioni. Regia di Raffaele Montesano e Giovanni Botticella.

G.G.