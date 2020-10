Sgominata piazza di spaccio ad Aci Sant’Antonio: 11 arresti

Send an email

Un gruppetto criminale finalizzato allo spaccio, ma anche ad attività tipicamente di stampo mafioso come ricettazione, furto e detenzione illegale di armi.

Scattano così le manette per 11 persone. Il provvedimento trae origine da un’indagine, avviata nel mese di giugno 2019. La segnalazione anonima giunta sul 112 NUE, forniva notizie riguardo un’attività di spaccio nel Comune di Aci Sant’Antonio e segnalava la presenza di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente all’interno di un garage, ubicato in quel comune, di proprietà di tale Antonio Barbarino .

I carabinieri, per verificare quanto acquisito telefonicamente, effettuavano d’iniziativa delle perquisizioni personali e domiciliari. Ed effettivamente i militari rinvennero nella disponibilità del Barbarino una rilevante quantità di marijuana occultata sotto alcuni bidoni.

Una piccola realtà criminale

I successivi approfondimenti investigativi, tra pedinamenti e visione dei sistemi di sicurezza, hanno tempestivamente consentito di ricostruire la rete e il sistema di gestione delle “piazze di spaccio”. Ma anche le modalità di approvvigionamento e la cessione di cocaina e marijuana, nei Comuni di Aci Sant’Antonio, San Giovanni La Punta e Pedara.

L’attività d’indagine, basata sul monitoraggio dei quotidiani spostamenti e incontri dei vari personaggi, ha censito anche la commissione di delitti contro il patrimonio. Gli indagati predisponevano infatti incontri nelle proprie abitazioni finalizzati alla cessione di droga. Ma il denaro non era abbastanza: così organizzavano furti di carburante, consumati in danno di ditte operanti in diversi settori.

Sebbene l’indagine non abbia consentito di acclarare una vera e propria struttura associativa, l’analisi dei gravi indizi ha reso ben definibili i contorni della personalità, le posizioni e i ruoli di 18 soggetti.

Il modus operandi utilizzavano un linguaggio criptico non solo per organizzare incontri con gli acquirenti. Ma anche per pianificare mirati furti di carburante da rivendere. Con il denaro ottenuto, si procedeva con l’acquisto di sostanze stupefacenti da piazzare sul mercato.

Spaccio in rosa

Di un certo rilievo appare, inoltre, il ruolo esercitato dalle donne in qualità di mogli o fidanzate dei principali indagati. Queste, di comune accordo con gli uomini e in presenza di minori, organizzavano in prima persona gli appuntamenti con gli acquirenti di turno. Poi cedevano al compratore la dose richiesta.

Infine, nel corso dell’attività d’indagine si è potuto verificare un giro d’affari di diverse migliaia di euro immesse nel mercato della droga. Si è proceduto all’arresto di 5 persone in flagranza di reato e alla denuncia in stato di libertà di altre 3, per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nonché furto aggravato. Sequestrata, inoltre, una carabina ad aria compressa e relativo munizionamento, modificata nella potenza, priva di marca e con la matricola abrasa.

Gli arrestati

Dei 18 indagati, 11 sono i destinatari della misura cautelare. I restanti invece hanno ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

– Custodia cautelare in carcere

1. BARBARINO Antonio, nato a Catania il 12.6.1986;

2. BONACCORSO Salvatore, nato a Viagrande (CT) il 27.7.1971;

3. SABINO Angelo, nato a Catania il 3.2.1989;

4. SCIAMMACCA Alfio, nato ad Acireale (CT) il 21.12.1986;

– Obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla P.G.

5. ARENA Luca Andrea Cassiele, nato a Catania il 2.3.1988;

6. BRISCHETTO Lucia Caterina, nata a Catania il 18.1.1995;

7. CANNAVÒ Placido, nato a Messina il 20.2.1974;

8. CANNAVÒ Sergio, nato a Catania il 9.6.1973;

9. DI MAURO Jessica, nata a Catania il 28.7.1990;

10. MUSUMECI Lorenzo Luca, nato a Catania il 19.6.1983;

11. SARACENO Sebastiano 1 , nato a San Giovanni la Punta (CT) il 7.2.1975

