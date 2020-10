Sgomberata carovana di romeni accampati tra corso Sicilia e via Sturzo

Carovana di romeni occupa un parcheggio tra il Corso Sicilia e Via Luigi Sturzo, a Catania. La Polizia in sinergia con la Polizia municipale, però, sgombera l’area, occupata abusivamente dalla carovana romena. Il parcheggio, infatti, era stato trasformato in un vero e proprio mercato dove si vendevano diverse merci. Ma l’area, era anche usata come alloggio familiare con allestimento di cucina e spazio per il bucato. Diversi i cittadini residenti nel quartiere San Berillo che hanno segnalato il fenomeno, fino all’intervento delle forze dell’ordine.

G.G.