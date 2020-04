Servizi online semplificati con “Catania Semplice”

Una piattaforma online che consenta un dialogo diretto e immediato tra cittadini e pubblica amministrazione. Con questo obiettivo, il Comune promuove “Catania semplice”, una piattaforma all’interno del sito istituzionale.

Sarà così possibile accedere in qualsiasi momento a tutti i servizi online del Comune di Catania, in un momento storico dove è necessario evitare gli assembramenti.

I servizi disponibili

Con il Portale “Catania Semplice” ai servizi già disponibili on line si aggiungono, grazie alla collaborazione dei Servizi Demografici e Decentramento altre possibilità come il cambio di residenza; la dichiarazione di domicilio temporaneo; la dichiarazione di convivenze di fatto; la richiesta di matrimonio; la dichiarazione di morte.

Già da qualche tempo dal portale dei servizi on line del Comune di Catania www.comune.catania.gov.it è possibile richiedere il contrassegno di parcheggio er disabili europeo (Cude); stampare i certificati di residenza e stato di famiglia; conoscere, richiedere, variare e pagare la propria posizione TARI; pagare verbali di contravvenzioni; prenotare appuntamenti con la Direzione Urbanistica.

«Si è realizzato – hanno spiegato il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore Alessandro Porto – uno strumento per uniformare e riscontrare rapidamente alcune tipologie di istanze che i cittadini inoltrano frequentemente al Comune. Catania Semplice permette al cittadino di avviare la richiesta, conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento di una pratica, fino a ottenerne la conclusione. Tutto questo senza mai recarsi presso gli uffici comunali. L’accesso al portale avverrà in modo sicuro attraverso le credenziali dal Comune di Catania oppure con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Quest’ultimo consente di accedere a tutti i servizi di una Pubblica Amministrazione con un’unica identità digitale».

E.G.