In casa Messina attualmente regna il silenzio. Dopo le dimissioni avanzate dal tecnico Auteri e dal ds Pitino, la società del presidente Sciotto si sta prendendo del tempo per valutare. Dimissioni sicuramente necessarie e dettate dai recenti risultati che hanno relegato i giallorossi in ultima posizione in Serie C. Sicuramente sono tante le figure valutate soprattutto a livello dirigenziale. Ancora viva l’ipotesi che conduce al profilo di Pasquale Logiudice ma sembrerebbe che si stia anche pensando a Filippo Marra Cutrupi o Giuseppe Pavone. Entro la fine dell’anno potrebbe essere anche ufficializzato il nuovo tecnico in vista poi della ripresa degli allenamenti. L’inizio della preparazione atletica è già slittata a dopo le festività di fine anno. La squadra si ritroverà in campo martedì 2 gennaio sul sintetico di Santa Lucia del Mela. Presumibilmente la società proverà a fare di tutto per ricominciare il nuovo corso con un nuovo tecnico in panchina, nonostante le dimissioni di Auteri siano ancora messe in stand-by. Tra i papabili successori (solo temporaneamente) ci sarebbe la figura di Daniele Cinelli, vice di Auteri che però non può allenare in Serie C. Le altre opzioni invece potrebbero vedere il richiamo di Raciti o Gaetano Di Maria, allenatore della Primavera.