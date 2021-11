Sergio Algozzino, Per un pugno di sigle

“Jeeg Robot l’Uomo d’Acciaio” è il primo singolo del disco “Per un pugno di sigle” cantato da Douglas Meakin e ideato musicalmente da Sergio Algozzino.

Nato e cresciuto musicalmente proprio con le sigle dei cartoni animati, Sergio Algozzino è un fumettista italiano. Una passione che ha sempre fatto parte di lui sin dall’infanzia.

«Il video di Jeeg Robot l’Uomo d’Acciaio nasce dall’altra mia passione. Una passione che è evidente anche nel mio canale YouTube. Parlo delle sigle dei cartoni animati. Gli anni 80 sono stati gli anni in cui queste sigle venivano prodotte in massa, raggiungendo successi inimmaginabili. Sigle che vendevano milioni di copie. Canzoni che in realtà venivano prodotte in pochissimo tempo, anche in tre giorni. Le informazioni che c’erano sul cartone spesso erano minimali, quindi bisognava inventarsi tutto. Uno degli errori più famosi ad esempio è nella sigla di Candy Candy è quello che nella sigla si dice che va a spasso con un gatto quando in realtà lei aveva un procione. Era musicalmente un mondo incredibile. Non c’erano delle regole, un mondo di grande euforia e i musicisti potevano creare davvero ciò che volevano» ci racconta Sergio Algozzino.

Inn questo marasma musicale, due gruppi musicali erano i Rocking Horse e i Superbots, costituiti entrambi dalle stesse persone, ma così identificati perché un gruppo si occupava principalmente delle sigle per cartoni per bambine, gli altri di quelli per bambine. Douglas Meakin è la voce storica dei due gruppi. Con Algozzino, un’amicizia da cui nasce prima una canzone e poi un album. Undici pezzi per riprodurre delle sigle cantate in passato da Douglas Meakin, ma completamente rielaborate da Sergio Algozzino.

«Singolo apripista è Jeeg Robot che in realtà ha una storia curiosa dietro. In realtà quella che tutti conoscono non è cantata da Douglas Meakin. In realtà lui cantò all’epoca quella sigla in una versione diversa. E continua a cantarla negli anni.»

Il disco è disponibile in CD e in LP. La Tracklist comprende: Lalabel Jeeg Robot l’Uomo d’Acciaio Forza Sugar! Fantaman Candy Candy Mysha UFO Diapolon Il Dr. Slump ed Arale Ken Falco Il Grande Mazinger Medley …e diverse altre sorprese!