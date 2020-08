Serata Swing in stile Las Vegas firmata dalla band Chicky Mo

“Swing! Da Sinatra a Carosone” è il nome del concerto in stile Las Vegas firmato dalla band Chicky Mo di Antonio Campanella.

La musica swing miscelate con le note di brani imperituri come “Fly me to the moon”, “The Lady is a tramp”, “My Way” di Frank Sinatra o “That’s Amore” di Dean Martin. In programma anche “Eri Piccola” di Fred Buscaglione e “Tu Vo Fa L’Americano”,perla della canzone napoletana d’autore, arrangiata, molte volte, in musica elettronica. Queste le vere protagoniste del concerto, patrocinato dalla Mab Eventi nell’ambito del Catania Summer Fest 2020. Antonio Campanella, quindi, insieme alla sua “Chichy Mo Swing band”, andrà in scena mercoledì 26 agosto alle ore 21:00 nella splendida location di Palazzo della Cultura di Catania/ Palazzo Platamone.

Serata che ricorda i tipici concerti di NY, Las Vegas e Chicago dei primi del 900

Una serata all’insegna del ricordo dei concerti dei primi anni del secolo scorso tra New York, Las Vegas e Chicago. Ripresi, pertanto, nello stile del pianoforte di Francesco Greco, il contrabasso di Adriano Cristaldi, la batteria di Salvo Pappalardo e il sax di Giuseppe Fucile. Il tutto sarà contraddistinto dalla calda voce di Antonio Campanella. «Sarà una serata ricca di emozioni e divertimento – spiega Antonio Campanella- che infiammerà di piacere il pubblico presente, che dalla prima pubblicazione dell’evento su internet ha fatto registrare già in poche ore tutto esaurito».

G.G.