Oltre 3mila fuochi d’artificio nascosti in camera da letto: sequestrati

Nascondevano 3 mila artifizi pirotecnici illegale in un’abitazione nel quartiere di San Giorgio.

Particolare preoccupazione ha destato il rinvenimento da parte delle fiamme gialle di artifizi artigianali -c.d. cipolle- dotati di elevatissima potenzialità esplosiva. Questi erano “tranquillamente” custoditi in una camera da letto di un’abitazione. Non sono nuovi alla cronaca tragici episodi causati dall’utilizzo di fuochi d’artificio pericolosi.

Come se non bastasse, ai finanzieri non sfuggiva neanche un allaccio abusivo diretto alla rete Enel, sprovvisto di misuratore elettrico potenziale fonte d’innesco per consistente massa esplosiva.

Sequestrati oltre 5000 gr di artifizi. Sui due responsabili pende una denuncia per l’illecita detenzione di materiale esplodente e per il furto di energia elettrica.

