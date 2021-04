Sequestrata piantagione di skunk a San Giovanni Galermo: arrestati i due “coltivatori”

Avevano realizzato una grande piantagione di marijuana attrezzatissima nel quartiere di San Giovanni Galermo. Con l’accusa di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, sono finiti in manette il 52enne Antonino Leo ed il 34enne Giovanni Russo, entrambi catanesi.

I militari avevano infatti saputo che qualcuno all’interno di quell’immobile di via Croce del Sud, nell’immediata periferia del quartiere catanese di San Giovanni Galermo, qualcuno aveva intrapreso una redditizia quanto illecita attività di coltivazione di cannabis. Così, individuatone l’obiettivo, hanno provveduto ad effettuare numerosi servizi di avvistamento per identificare con certezza gli improvvisati “agricoltori”.

In effetti nel pomeriggio di ieri, dopo alcuni giorni, i militari hanno deciso di effettuare un’irruzione all’interno di quella villa trovando il Leo che abita al piano superiore, insieme al Russo seduti su un divano posto proprio all’ingresso. Ma, mentre il primo non opponeva alcuna resistenza, il secondo ha immediatamente tentato la fuga cercando inutilmente di divincolarsi dalla presa dei Carabinieri.

L’immediata perquisizione nelle stanze dell’abitazione al piano terra ha confermato ciò che i militari supponevano perché i due arrestati infatti, con una non comune perizia, avevano realizzato una vera a propria serra indoor munita di ogni necessaria apparecchiatura per la stabilizzazione della temperatura e per la ventilazione dei locali. Al suo interno, utte invasate, vi erano 360 piante di canapa indiana tipo “skunk” aventi un’altezza compresa tra i 50 ed i 160 centimetri ed ulteriori 245 germogli in contenitori più piccoli, oltre a fertilizzanti di ogni genere.

I due arrestati si trovano rinchiusi presso il carcere di Caltagirone in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

E.G.