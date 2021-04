Seduti in 17 in pizzeria: sospesa la licenza per cinque giorni

Malgrado il divieto di consumare al tavolo che rimane in vigore in Sicilia ancora in zona arancione, 17 avventori sono stati beccati a mangiare seduti in pizzeria.

Dopo l’intervento da parte delle Forze dell’Ordine nell’immediato, il Questore di Catania ha sospeso per cinque giorni la licenza al titolare della pizzeria di via San Nicolò al Borgo. ll termine di sospensione si aggiunge, pertanto, ai cinque giorni di chiusura dell’esercizio, disposto, in via cautelare, dalla Polizia Locale che ha coadiuvato il personale delle Volanti nelle operazioni relative al controllo sopra indicato.