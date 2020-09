Send an email

Scovato in auto con 25 dosi di eroina, pusher in manette

Manette serrate per un pusher beccato con 25 dosi di eroina. I militari di pattuglia, durante un servizio perlustrativo del territorio, fermano una Fiat Idea condotta da Natale Ferrera, 35enne, di Viagrande. L’uomo è in arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Posto sia il 35enne che il veicolo sotto perquisizione, le forze dell’ordine, rinvengono ben 25 dosi di eroina.

