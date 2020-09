Scordia: vendeva alcolici nel cuore della notte

I Carabinieri di Scordia, coadiuvati da personale della Polizia Locale, effettuando controlli in molti esercizi commerciali del territorio notano diverse irregolarità, tra cui il consumo di bevande alcoliche. Nel corso del servizio, l’attenzione dei militari si sofferma su 2 locali “H24”, siti in via Michele Amari ed in via Garibaldi. Si tratta di distributori automatici. Tuttavia, vi erano prodotti alcolici la cui fruibilità, però, è regolata da specifica normativa che ne vieta la vendita nella fascia oraria 00:00-07:00. Ne consegue responsabilità legale per la proprietaria delle due attività. Sanzione amministrativa dai 5mila ai 30mila euro per la 32enne.

G.G.