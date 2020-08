Scordia: inveisce e aggredisce i carabinieri, arrestato

Scattano le manette per lesioni, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale per un 35enne di Vizzini, Anthony Ferraro. Una pattuglia, impegnata, stanotte, nella perlustrazione del territorio, transitando in via Dello Stadio, nel comune di Scordia, nota una Wolkswagen Polo, che accelera repentinamente, nel tentativo di allontanarsi dalla gazzella. Inseguendo l’auto, riescono a bloccare il conducente e identificarlo. Il Ferrara, a quel punto, insulta e minaccia pesantemente i militari. Quest’ultimi, coadiuvati dai colleghi, prontamente, intervenuti conducono l’uomo in caserma.

L’uomo, nel momento dell’identificazione, si scaglia contro un militare, aggredendolo fisicamente. Il delinquente, pertanto, viene bloccato ed ammanettato dai colleghi. Ma non ancora domo, il 35enne continua a rivolgere gravi minacce e insulti ai Carabinieri. Tutt’ora, l’uomo, è posto agli arresti domiciliari.

G.G.