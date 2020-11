Scoperto mattatoio abusivo a Paternò: scatta il sequestro dell’allevamento e del bestiame rubato

Send an email

I Carabinieri dei NAS di Catania, hanno scoperto un mattatoio abusivo attivato all’interno di un’azienda zootecnica nel comprensorio di Paternò.

Nel corso di mirati accertamenti i militari risalivano ad un allevamento bovino dove si celava un vero e proprio mattatoio abusivo. Al suo interno, gli agenti hanno sorpreso un soggetto pregiudicato intento a macellare clandestinamente numerosi capi di bestiame di provenienza sospetta. L’ambiente non era chiaramente autorizzato: le attrezzature si presentavano in pessime condizioni d’igiene e senza alcun controllo veterinario.

Inoltre, nel terreno di 30.000 mq che circondava l’allevamento, si era formata una vera e propria “discarica abusiva di rifiuti speciali”. Qui gli agenti hanno trovato materiali aziendali esausti, deiezioni animali e addirittura scarti di lavorazione che l’allevatore dopo la macellazione bruciava ed interrava. Proprio da un attento esame dei resti e materiali combusti, i militari hanno recuperato e codificato i dispositivi elettronici identificativi asportati dagli animali macellati clandestinamente. Risalendo alla provenienza dei capi, si è scoperto come in alcuni casi, gli animali fossero stati sottratti ad allevatori locali e poi denunciati per smarrimento.

L’introduzione sul mercato di carni macellate in clandestinità, costituisce un potenziale pericolo per la

salute umana. Infatti, non sono garantiti i canoni di salubrità degli animali, che potrebbero essere affetti da patologie eziologiche o sottoposti abusivamente a trattamenti farmacologici.

Scatta così il sequestro dell’allevamento, delle aree inquinate, del mattatoio e di 60 capi di bestiame destinati all’abbattimento. Quest’ultimi, non censiti all’anagrafe veterinaria ne tantomeno sottoposti alla prescritta profilassi sanitaria imposta dalla legge.

Inoltre, sull’allevatore adesso pende una denuncia all’autorità giudiziaria.

E.G.