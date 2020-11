Scoperto garage-laboratorio per il confezionamento della droga: arrestati 2 pusher

Avevano adibito un garage a laboratorio dove credevano di poter confezionare indisturbati la droga. Ma “l’attività” non è andata bene per i due pusher Gioele Baltico e il 26enne Gacem Louhichi. Entrambi di Caltagirone, sono ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine di una breve attività info-investigativa i militari hanno fatto irruzione in quel garage di via Francesco Nigro, in uso ai correi. Qui in loro presenza, i militari hanno proceduto con la perquisizione. Trovati oltre 600 grammi di marijuana, 80 euro in contanti, un bilancino di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, si trovano relegati agli arresti domiciliari.

E.G.