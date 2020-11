Send an email

Scontro tra mezzo pesante e pullman:2 feriti e traffico in tilt

Traffico provvisoriamente bloccato sull’autostrada Catania-Siracusa per sinistro tra un mezzo pesante e un pullman, senza passeggeri; purtroppo, 2 sono i feriti. L’incidente è avvenuto all’interno della galleria San Fratello al km 25,100. Sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

G.G.