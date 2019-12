Scontro lungo il viale Mediterraneo: traffico in tilt

Caos dopo la galleria lungo il viale Mediterraneo a Catania: un incidente infatti ha paralizzato il traffico.

Secondo quanto riportato da Catania Today, sono ancora molto scarne le notizie in merito allo scontro avvenuto in mattinata. Non si conoscono né le condizioni degli occupanti delle auto coinvolte né la dinamica del sinistro. Ma lunghe code attendono gli automobilisti.

Sul posto presente la polizia municipale al fine di decongestionare il traffico e per tutti i rilievi del traffico.

E.G.