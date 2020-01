Scomparsa l’attrice Nellina Lagalà: era malata da tempo

Il mondo del teatro è in lutto per la scomparsa dell’attrice Nellina Lagalà. Stella dello spettacolo catanese e siciliano, si è spenta a Catania all’età di 72 anni dopo un’estenuante malattia.

Una lunghissima e prestigiosa carriera che l’aveva vista sui palchi di tutto il mondo. Solo poche settimane fa, infatti, aveva incantato tutti nel ruolo di Sgricia nello spettacolo “Giganti della Montagna”. Divisa tra il cinema e la tv, ad esempio con la serie sul Commissario Montalbano o “Le ali della sfinge”, il suo grande amore era sempre il teatro. Il talento di Nellina Lagalà si era confrontato con registi dal calibro di Luca Ronconi, Mario Missiroli, Romano Bernardi.

L’attrice era nota anche per il suo impegno sociale. Nel 2018, infatti, quando scoppiò il caso Diciotti fu promotrice dell’iniziativa che vide i cittadini catanesi manifestare con un arancino in mano in segno di unione con i 177 migranti a bordo.

Anche l sindaco Salvo Pogliese e l’Amministrazione Comunale partecipano al cordoglio del mondo dell’arte e dello spettacolo catanese e siciliano: «Un’artista dal poliedrico talento che si è esibita con le maggiori compagnie teatrali sui più prestigiosi palcoscenici nazionali e regionali, ma anche con importanti produzioni cinematografiche, interpretando con estro e professionalità significative figure di donna che hanno segnato la letteratura e la narrativa italiana».

E.G.