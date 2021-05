Scivola da una palma e rimane testa in giù a 12 metri: operaio salvato dai vigili del fuoco

Un operaio ha perso l’equilibrio ed è caduto a testa in giù dalla palma a cui stava lavorando. L’uomo però è riuscito ad aggrapparsi all’albero, evitando così di precipitare.

Intervento dei vigili del fuoco stamane intorno alle 10:00 in via Etnea alta: a supporto dei vigili anche un elicottero che ha seguito le fasi del salvataggio. L’uomo, rimasto a testa in giù ad un altezza di ben 12 metri, è stato salvato dagli agenti.

L’operaio, fortunatamente, non ha riportato lesioni ma solo un gran spavento.

E.G.