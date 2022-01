Sciopero della fame per il sindaco De Luca

Sciopero della fame per il sindaco di Messina Cateno De Luca, che ha trascorso la seconda notte in tenda al molo San Francesco, dove si trovano gli imbarcaderi dei traghetti.

Un gesto forte per manifestare il suo No contro la norma che prevede l’obbligo del Green Pass rafforzato per l’attraversamento dello Stretto.

Secondo il primo cittadino questa norma non garantisce la continuità territoriale.

Come hai spiegato lui stesso durante una delle sue dirette facebook : << L’Italia non può fermarsi a Reggio Calabria >>.

Si tratta di una protesta pacifica che vuole lanciare un chiaro e forte segnale al governo centrale.

Oggi intanto si attende la visita del Presidente dell’Ars Gianfranco Micciché, a cui seguirà un dibattito nel pomeriggio e forse con una mozione.

<< Ringrazio la mia cittadinanza che mi hanno portato coperte e cuscini, dolci, arancini, focacce e limoncelli fatti in casa – commenta De Luca – . È un segno di presenza in momenti difficili, ma io non mi fermo e vi assicuro che non sarò solo nella mia protesta>>.