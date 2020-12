Sciopero dei benzinai in Sicilia: 3 giorni senza carburante

Lo sciopero nazionale dei benzinai toccherà anche la Sicilia. Stop dei distributori di carburante, sia sulla rete ordinaria che su quella autostradale, da lunedì 14 a giovedì 17 dicembre. Ma tutto dipenderà dal numero di distributori che aderiranno alla serrata

«La decisione – si legge in una nota di Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio- si è resa necessaria in conseguenza della inspiegabile indisponibilità del Governo ad inserire le piccole e piccolissime imprese di gestione a cui sono affidati gli impianti, nel novero delle categorie che beneficiano dei provvedimenti di sostegno inseriti nei diversi Decreti Ristori».

«La distribuzione carburanti è classificata come servizio pubblico essenziale. Dovendo garantire, pur nelle attuali come già nelle passate circostanze emergenziali, la continuità e regolarità dell’attività, nell’interesse della collettività, per consentire lo spostamento delle persone ed il trasporto di ogni genere di merci».

«Ne consegue – concludono i sindacati- che i gestori, oltre a subire contrazioni drammatiche del proprio fatturato per effetto delle restrizioni alla mobilità e del coprifuoco notturno, non hanno alcuna possibilità di contenere i notevoli costi fissi necessari a mantenere l’attività di distribuzione a disposizione del pubblico».

E.G.