Scicli chiede a Eni ed Edison 89 milioni di tasse non versate

“Si tratta- dichiara il sindaco del comune ragusano, Giannone- della prosecuzione di un’azione amministrativa di controllo e recupero di imposte e tributi dovuti che porta avanti quanto già fatto e concretizzato con il pagamento per l’annualità 2015”. “Come abbiamo già fatto per il 2015- prosegue- avvertiamo ora Eni ed Edison di versare al Comune di Scicli quanto dovuto anche per gli anni successivi. Da questo momento, quindi, scattano i termini previsti dalla legge per il pagamento. Una volta trascorsi si attiveranno le procedure cautelari, conservative ed esecutive previste dalla vigente normativa in materia”, conclude il primo cittadino.