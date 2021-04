“Scent of Zagara”, un viaggio tra gli odori di Sicilia

“Scent of Zagara, il nuovo travel video che mostra una Sicilia profumatissima e piena di colori.

Un viaggio funky attraverso la Sicilia, tra gli scorci più significativi di una terra piena di colore. II mare, le piazze, le chiese, i mercati, il barocco, la montagna, tutto il meglio della Sicilia riassunto in un video.

E’ “Scent of Zagara”, il nuovo travel video del Distretto Agrumi di Sicilia con la giovane band catanese Jacaranda che ha realizzato per il video un brano inedito con strumenti della tradizione siciliana come mandolino, friscalettu e marranzano.

Un omaggio alla natura, ai luoghi culturali, alle persone, auspicando una ripresa del turismo.

Le IGP Arancia Rossa di Sicilia, Limone Interdonato di Messina, Limone di Siracusa e Limone dell’Etna, le DOP Arancia di Ribera e il presidio Slow Food del Mandarino di Ciaculli e la via del biologico: sette itinerari di eccellenze agrumicole elaborati con l’associazione Gusto di Campagna.

Messina, Itala, Taormina, Acireale, Torre Archirafi, Acitrezza, Catania, Grammichele, Caltagirone, Marzamemi, Noto, Siracusa, Realmonte, Agrigento, Ribera, Palermo, Ciaculli, Bagheria e Belpassi: questi i borghi nel travel video, spin off di Social Farming progetto di inclusione sociale dedicato a soggetti deboli sul mercato del lavoro – realizzato con la Scuola di Alta Formazione Arces e il contributo non condizionato di The Coca- Cola Foundation.

Per vedere il video clicca qui Scent of Zagara – YouTube