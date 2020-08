Sceglie di rubare nel lido sbagliato: beccato ladro al Lido del Carabiniere

Arrestato in flagranza il 39enne Massimiliano Longhitano, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato. Il Longhitano, infatti, introducendosi nell’arenile del Lido del Carabiniere tramite la confinante spiaggia libera, prende di mira lo zaino di un militare in pensione.

L’oggetto, infatti, lasciato incustodito sotto l’ombrellone, era stato adocchiato dal malvivente. Dunque, sicuro di aver portato a termine il colpo, però, non aveva fatto i conti con un altro bagnante, un carabiniere. Quest’ultimo, quindi, con l’ausilio di un amico ospite, un militare della Guarda Costiera lo blocca, immediatamente, per poi consegnarlo all’equipaggio del radiomobile, giunto sul posto. L’arrestato, trattenuto inizialmente in camera di sicurezza, è stato ammesso al giudizio per direttissima.

G.G.