Scatta la demolizione per l’ex Palazzo delle poste

È giunta l’ora: oggi alle 11:00 sarà demolito l’ex Palazzo delle poste in viale Africa.

Una volta eseguito l’intervento, sarà possibile iniziare i lavori per la costruzione di una futura cittadella giudiziaria del capoluogo etneo. Presenti in mattinata per aprire ufficialmente il cantiere il presidente della Regione Nello Musumeci, il presidente della Corte d’Appello di Catania Giuseppe Meliadò, l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone ed il sindaco di Catania Salvo Pogliese.

L’obiettivo della nuova struttura giudiziaria è quello di riunire tutti i vari uffici disseminati per la città. Una volta avviati i lavori di demolizione, Catania sentirà certamente la mancanza dell’imponente palazzo al viale Africa.

