Scandurra devolve l’indennità di marzo ai castellesi indigenti

Carmelo Scandurra – sindaco di Aci Castello – ha devoluto l’intera indennità di marzo ai suoi concittadini.

Scandurra è stato tra i primi ad affettuare un bonifico sul Conto Corrente attivato dal Comune. Un conto dedicato il cui ricavato sarà destinato ai castellesi che si sono trovati in difficoltà economiche a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19. La procedura attivata è prevista dal decreto-legge 17 marzo 2020 che all’art. 99 comma 5 prevede che le amministrazioni per le “Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19” possono attivare un conto corrente dedicato.

L’iban è attivo da ieri. Le coordinate per poter effettuare le donazioni sono le seguenti

Creval Spa – Agenzia di Aci Castello –

iban: IT44J0521626102000000091849

BIC/SWIFT: BPCVIT2S

intestato a: Comune di Aci Castello

I buoni spesa

Nel frattempo, sempre ieri, la giunta comunale ha individuato le direttive in merito all’erogazione di buoni spesa.

Viene data priorità alle dichiarazioni dei nuclei dei nuclei familiari che:

non godono di fonti di sussistenza autonome (stipendi, pensione, reddito di cittadinanza etc.);

non sono titolari di alcuna forma di reddito.

Sono stati determiti gli ammontari del buono spesa come di seguito specificato: € 100,00 a famiglia mononucleare, aumentato di € 50,00 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di € 300,00 con eventuale riduzione proporzionale nel caso in cui le richieste eccedano la somma disponibile da ripartire.

F.F.