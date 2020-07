Scandurra, chiesta archiviazione sull’indagine Sammartino: “Esco a testa alta”

Send an email

Il Sindaco di Aci Castello, Carmelo Scandurra esce “a testa alta” dall’indagine su Sammartino. Il primo cittadino, infatti, dichiara: “Ero certo dell’esito che la vicenda avrebbe preso. La mia posizione è stata stralciata ed è stata richiesta l’archiviazione, il giudice delle indagini preliminare ha riconosciuto la correttezza del mio operato e l’assenza di qualsivoglia forma di comportamenti poco trasparenti da parte mia.”

Scandurra non figura più, quindi, tra gli invischiati in corruzione elettorale riguardo la posizione nel procedimento a carico del deputato regionale Luca Sammartino.

“Le mie scelte politiche mai determinate da mercanteggianti ma da convincimenti”

“Le mie scelte politiche non sono mai state determinate da mercanteggiamenti ma da convincimenti”. È così che Scandurra sottolinea l’azione che ha animato il suo operato, dunque, nessun malaffare ma convincimento politico. “L’ho sempre detto, vederlo riconosciuto da un giudice conferma la mia fiducia nella magistratura e regala la giusta serenità, a me e alla mia famiglia. Alla quale dai soliti mestatori d’odio nulla è stato risparmiato, in termini di allusioni, parole sprezzanti, intrise di cattiveria.”

Il calvario giudiziario

“Chi è toccato in prima persona da una vicenda giudiziaria, sapendosi innocente, affronta in solitudine un calvario. Che non è quello del giudizio – chi è innocente lo affronta a testa alta – ma del pregiudizio alimentato dal giustizialismo di terz’ordine, soprattutto dai fanatici dei social.” dichiara ancora il primo cittadino castellese.

“Io esco da questa vicenda innocente, sereno e a testa alta. Chi spara sentenze prima del tempo rifletta sul male che fa: dall’altra parte della tastiera ci sono persone in carne e ossa.” commenta, infine, Scandurra.

G.G.