Tremestieri Etneo, il candidato sindaco Santo Nicosia è risultato positivo al Covid19

candidati Santo Nicosia. L’esponente del mondo cattolico, infatti, è risultato positivo al Covid19. Spiacevole disavventura per uno deisindaco a Tremestieri Etneo,. L’esponente del mondo cattolico, infatti, è risultato positivo al Covid19.

video «Sono risultato positivo al Covid -spiega Nicosia in unpostato sulla propria pagina Facebook-. Ho già informato l’Asp e sono in isolamento. Il virus, come sapete, è invisibile e insidioso. Non so dove lo abbia contratto. Ma capirete che in campagna elettorale si incontrano tante persone e nonostante le dovute precauzioni sono stato contagiato. Non ho avuto alcun sintomo e continuo a non averne. Sto bene. Avverto solo un po’ di stanchezza e un affaticamento vocale».

Il candidato aveva effettuato tempo fa il tampone. Ieri, venerdì 11 settembre, Nicosia ha scoperto l’esito positivo.

«Come molti di voi sanno -prosegue-l’onesta e la trasparenza sono per me, da sempre, una priorità. E lo sono ancora di più adesso che ho deciso di candidarmi a sindaco di Tremestieri Etneo. Per senso di responsabilità ho ritenuto fosse corretto informarvi».

Santo Nicosia ha rassicurato tutti e in particolare il suo gruppo politico: «la campagna elettorale va avanti regolarmente. Per me, al momento, in modo virtuale».

