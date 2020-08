Santi Rando si ripropone con un nuovo progetto civico “Tremestieri ancora più vivibile”

Santi Rando ripropone il suo operato, in questo primo mandato, con un progetto civico nuovo: “Tremestieri ancora più vivibile”. Gli assessori in carica e 18 consiglieri comunali si schierano a favore del primo cittadino. Attualmente 6 le liste civiche già pronte: “Tremestieri viva”, “Migliora Tremestieri”, “Movimento forza Tremestieri”, ” Volare per Tremestieri”, “Tremestieri in primo piano” e “Fratelli d’Italia per Tremestieri”. Il progetto di Santi Rando, invece, ha come priorità mettere d’accordo le forze politiche per il bene di Tremestieri Etneo.

“Nei prossimi 5 anni tanti saranno i frutti che raccoglieremo”

«Desideriamo portare a compimento il lavoro svolto durante questo primo mandato» spiega il sindaco. «Nei prossimi 5 anni, pertanto, tanti saranno i frutti che raccoglieremo. I finanziamenti ottenuti, infatti, si concretizzeranno in lavori nelle scuole e in strutture ed edifici pubblici. Così come il Piano di Riequilibrio finalmente finirà, consentendoci di rimodulare al ribasso le aliquote dei tributi e di operare importanti investimenti in termini di servizi, sviluppo, strade, commercio e sostegno alle fasce più deboli».

Santi Rando si dice “entusiasta” per il nuovo progetto. «Nato dal territorio per il territorio, vede una così larga convergenza su programmi e contenuti». «Lieto ancora- continua il primo cittadino- della rinnovata fiducia che mi riconosce la splendida squadra che ha lavorato insieme a me e che intende continuare a lavorare per rendere la nostra Tremestieri ancora più vivibile».

G.G.