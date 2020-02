Sant’Agata, gli incantevoli fuochi in piazza Cavour

Uno spettacolo esplosivo che ha incantato tutti i fedeli nel corso della tradizionale sosta del fercolo di Sant’Agata in piazza Cavour. “I fuochi del Borgo” come da sempre vengono chiamati dai catanesi anche quest’anno non deludono le aspettative malgrado il leggero ritardo a seguito delle procedure di sicurezza più ferree e meticolose.

E.G.