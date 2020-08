Sant’Agata d’agosto va in streaming

Celebrazioni diverse ma non meno intense nel cuore di ogni catanese. Quest’anno, a causa delle restrizioni anti Covid-19 le celebrazioni per l’anniversario della Traslazione delle Reliquie di Sant’Agata, saranno in streaming.

La Basilica Cattedrale di Catania, il 17 agosto, sarà aperta di mattina per la preghiera, per l’Adorazione Eucaristica, per la possibilità di accostarsi al sacramento della Riconciliazione e per le benedizioni dalle ore 9 alle ore 12, il tutto nel rispetto delle norme di sicurezza.

Alle ore 17 dello stesso giorno, a porte chiuse e in diretta streaming sui canali dell’Arcidiocesi e della Basilica Cattedral, si terranno nella Cappella di Sant’Agata la preghiera del Rosario e di seguito la Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. Mons. Salvatore Gristina, Arcivescovo di Catania.

Giovedì 13 agosto, invece, per ricordare e comprendere meglio il senso dell’anniversario, dalle ore 18.30 alle 20 si svolgerà una videoconferenza dal tema “La traslazione delle Reliquie di Sant’Agata tra storia e tradizione”, trasmessa in diretta sui canali social della Basilica Cattedrale. Interverranno: Mons. Barbaro Scionti, i docenti universitari Arianna Rotondo e Tancredi Bella, con la moderazione di Salvo La Rosa e la collaborazione del Prof. Rosario Faraci.

