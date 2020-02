Sant’Agata 2020: dov’è arrivata la Santa? Piazza Duomo -Giro Interno

A distanza di poche ore dal rientro in Cattedrale a seguito del giro esterno, Sant’Agata per il giro interno torna ad abbracciare i suoi catanesi malgrado le condizioni meteo non siano le migliori.

Ore 16:00 Santa messa presieduta da S.E.R Mons. Giuseppe Schillaci, Vescovo di Lamezia Terme.

17:00: piazza Duomo è gremita di fedeli. Il fercolo è fuori dalla Cattedrale: i devoti attendono con ansia l’uscita delle Sante Reliquie.

17:27: il busto reliquiario di Sant’Agata è posizionato sulla vara. Al via allo spettacolo pirotecnico accompagnato dall’applauso festoso dei fedeli.

IN AGGIORNAMENTO.