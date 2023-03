L’estate non è ormai lontana. Le giornate sono già più lunghe e calde, pensare al mare è naturale. La Sicilia offre numerose spiagge paradisiache e borghetti di pescatori che conservano la tipicità del luogo. Il piccolo centro abitato di Santa Maria la Scala per esempio, d’estate diventa meta del turismo locale sia perché è il centro balneare di Acireale, sia perchè vanta una spiaggia composta da sassi lisci in pietra lavica, bagnata da un mare limpido e cristallino dai fondali alti.

Come in tutti i borghi di pescatori, la principale fonte di sostentamento economico è stata la pesca. Ancora oggi a Santa Maria la Scala numerose famiglie di pescatori sono presenti nel suo territorio, grazie ai quali la città di Acireale può godere di un ottimo pesce fresco così da vantare un’eccellente offerta gastronomica. E’ inoltre possibile osservare i vecchi ed esperti pescatori che riparano le reti sul molo e le anziane tessitrici che ricamano. La pesca, tuttavia, non è stata l’unica fonte di reddito per gli scalesi, in quanto, a partire dal ‘500, iniziarono a utilizzare un mulino per effettuare la macinazione di diversi cereali, il quale si alimentava dalla sorgente Miuccio.

Il borgo marinaro di Santa Maria La Scala famoso per le sue bellezze naturalistiche

Sorge ai piedi di un’alta falesia, chiamata “Timpa”. A nord del paesino si trova la “Grotta delle Palombe”, un complesso di basalti colonnari che, secondo una leggenda popolare, fu il rifugio d’amore del pastore Aci e della ninfa Galatea. E’ possibile ammirare le meraviglie del posto attraverso una lunga passeggiata naturalistica definendo come punto di partenza la Fortezza del Tocco: un bastione messo a difesa dell’ingresso da mare della Città, per proteggere la vicina Acireale dalle scorribande dei corsari, così chiamato poiché il tocco del cannone annunciava l’imminente pericolo che stava per abbattersi sulla costa acese. Durante la passeggiata si viene trasportati dalle meraviglie del luogo ma le acque non sono da meno. Dalla costa di Santa Maria la Scala è possibile ammirare uno splendido mare cristallino. Grazie alla profondità sono possibili le immersioni subacquee così da ammirare ciò che il mare nasconde e comprende.