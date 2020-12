“Sanità al collasso. Riattivare il Vittorio Emanuele”: ieri la fiaccolata. Si chiede la riapertura dell’ospedale

La conversione a centro Covid dell’Ospedale Vittorio Emanuele, i cui reparti sono stati trasferiti nella struttura nuova di zecca del San Marco di Librino, è tra gli argomenti più discussi.

Il nosocomio chiuso due anni fa, presenta padiglioni ancora perfettamente efficienti e in grado di accogliere ulteriori posti letto per rafforzare l’assistenza sanitaria necessaria in questo periodo emergenziale.

Dopo due rinvii a causa del maltempo, ieri sera davanti all’Ospedale Vittorio Emanuele, si è svolta la fiaccolata promossa dalla rete “Sanità al collasso. Riattivare il Vittorio Emanuele”. Presenti alla manifestazione circa cento persone -con mascherine e ben distanziate fra di loro- fra cittadini e rappresentanti di diverse organizzazioni politiche e sociali: Potere al Popolo, Generazione Già Basta, Pmli, Spazi Sociali Catania, CSP Graziella Giuffrida, PCL, Antudo, Femministore e altri.

Presente, inoltre, il sindacato di base USB: «Nel marzo scorso – spiega Claudia Urzì, responsabile regionale della Federazione Del Sociale USB Sicilia – all’inizio dell’emergenza covid, l’assessore regionale alla Sanità Razza aveva preannunciato l’ipotesi che venisse riaperto come Centro Covid uno dei 4 ospedali dismessi a Catania dalla Regione Siciliana. Ovviamente, nulla di tutto ciò è mai avvenuto».

«L’USB – continua la Urzì -ha partecipato a questa iniziativa perché si batte per la salvaguardia e la tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori della Sanità pubblica. Per la salvaguardia dal coronavirus dei ricoverati per altre patologie, per il diritto alle cure per tutte e tutti qualunque sia la patologia. Per Sanità pubblica e assunzioni stabili chiediamo l’avvio immediato dei lavori che possano permettere la riapertura di tutti quei padiglioni dell’Ospedale Vittorio Emanuele idonei per affrontare l’attuale emergenza».

Orazio Vasta, militante della Federazione Del Sociale USB Catania, ha denunciato, inoltre, la crescente privatizzazione della Sanità a Catania: «A Catania chiudono gli ospedali e aprono gli ipermercati. A Catania chiudono gli ospedali e fiorisce la sanità privata. Insomma, c’è la Repubblica di San Marino, a Catania c’è la Repubblica di Sammartino».

