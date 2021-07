Sangiovanni, la nuova star del pop a Taormina

La nuova star del pop italiano Sangiovanni sarà in concerto al Teatro Antico di Taormina il 15 settembre con il suo Summer Tour 2021.

Il suo nome è Giovanni Pietro Damiani, meglio conosciuto come Sangiovanni. Diciotto anni e un successo travolgente che lo ha portato in vetta alle classifiche. Un successo che ha inizio con la ventesima edizione del programma di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Raggiunta la finale, nella squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, riesce a piazzarsi al secondo posto nella classifica generale.

I suoi brani pubblicati durante il talent show sono già delle hit pluripremiate. “Lady” ha ottenuto tre dischi di platino. “San Giovanni” è il disco più venduto del 2021 nella prima settimana e ha ottenuto il doppio disco di platino. “Malibù”, triplo disco di platino e il singolo più venduto del 2021 nella prima settimana. “Tutta la notte” disco di platino. “Gucci bag” e “Hype” disco d’oro.

Uno stile inconfondibile quello di Sangiovanni che sul palco del Teatro Antico di Taormina porterà tutti i successi del suo primo album.

I biglietti per il concerto sono disponibili su Ticketone e sono in vendita a partire da 38 euro per la Cavea laterale numerata fino ai 59 euro per la Tribunetta e la Platea numerata.