Ludum: per San Valentino dai il nome del tuo ex a una blatta

Il Ludum in soccorso ai single: “A San. Valentino dai il nome del tuo ex a una blatta”

Nella giornata dell’amore c’è posto anche per sentimenti meno passionali e romantici, come quello di cui si fa carico il Ludum.

Infatti, chi non ha mai sofferto per amore? Magari lasciato in tronco dal proprio partner da un giorno all’altro, nel pieno dei propri sentimenti?

La soluzione per umanizzare la sofferenza c’è!

Battezzare una blatta gigante soffiante del Madagascar con il nome dell’ex in questione!

“Battezza una blatta” è il bizzarro e gratuito servizio offerto dal Ludum – Science Center di Catania- in occasione della festa di San Valentino.

L’insettario del museo conta un centinaio di scarafaggi giganti, senza nome.

Da oggi uno di questi potrebbe chiamarsi come la vostra ex-metà o con il nome di chi ha spezzato il cuore al vostro amico più caro.

Niente fiori o cioccolatini per riconquistarlo/a quindi, ma un certificato di attribuzione del suo dolce nome su uno di questi simpatici esserini.

Si può compilare il modulo del battesimo nel link della pagina, successivamente, potrete avere il certificato di avvenuta nomina della blatta che verrà inserito nella teca degli insetti dell’insettario.

In basso il link per scaricare il modulo da inviare e ricevere l’attestato di attribuzione del nome:

http://www.museodellascienza.com/?page_id=2142&fbclid=IwAR3h-r_1PLTSBypDgTom07B-Yvhcc7jNGW6PHHkRvoEJ4Wy4MTUPhF7yhwg

G.G.