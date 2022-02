San Valentino, il regalo più temuto dell’anno

Cosa regalare a San Valentino alla vostra lei?

Colti dalla disperazione per il regalo più temuto dell’anno? Non sapete cosa regalarle perché lei ha davvero proprio tutto?

Vecchie coppie, nuove coppie, c’è un giorno dell’anno che preoccupa quasi tutti. E’ il giorno in cui aumentano le aspettative, un giorno in cui lei potrebbe decidere di lasciarvi per sempre all’ennesimo paio di orecchini o allo scontatissimo completino intimo. E’ il giorno di San Valentino.

Basta il pensiero? Forse si, ma questa frase troppo spesso viene utilizzata per giustificare un acquisto low cost che in realtà di “pensiero” non ha proprio nulla. Anche con poco è possibile far sentire amato qualcuno, basta pensare appunto a quel qualcuno.

Uomini, abbiamo pensato ad alcune idee regalo, alcune più low cost di altre. Ecco una lista regali per cercare di stupirla almeno quest’anno.

1. Voucher d’amore

Se è vero che basta il pensiero e se, soprattutto, vale anche per la vostra lei, con pochissimo potrete davvero farla sentire amata. Troppo spesso, colti dalla frenesia delle nostre giornate, non riusciamo a fermarci nemmeno un secondo per un abbraccio e qualche coccola extra. Sembra un pò triste come regalo, ma in realtà è solo un modo divertente per ricordarle il vostro amore. Da non utilizzare più di tre volte al giorno e non in momenti sconvenienti. Con solo 1 euro venti vouchers da Flying Tiger.

2. Amanti della lettura, con un libro non si sbaglia mai (anche a San Valentino)

Se ama leggere sapete già che ricevere un libro per lei è sempre gradito. Significa pensare ad un regalo per lei, una cosa che troverà di certo utile perché arricchirà la sua mente, le permetterà di fare un altro viaggio dentro un’altra storia e arricchirà la sua libreria. Anche qui conoscere i suoi gusti sarà fondamentale. Dovrete scegliere il titolo giusto e soprattutto non fare l’errore di regalarle il libro che ha già letto e di cui vi ha già parlato. Sul sito della Feltrinelli ad esempio tantissimi sono i titoli proposti. Prezzo dai 10 euro circa.

3. Avventure emozionanti

E’ sempre alla ricerca di nuove avventure, di nuovi panorami, di nuovi habitat da esplorare? Ecco alcuni regali perfetti per lei. Potrà immergersi e nuotare nel regno della Sirenetta tra coralli, pesci, tartarughe e tutto il mondo marino. Pinne e bombole per lei. Potrete scegliere tra diversi corsi che in pochi giorni le permetteranno di immergersi nel mare di Acitrezza. Se invece ama la montagna, sull’Etna potrà frequentare la scuola di scii o snowboard e ammirare tutta Catania dall’alto del Vulcano.

4. Io e te a guardar le stelle

Un regalo super romantico. La promessa di una notte in tenda per le prime serate primaverili o estive. Al Rifugio Manfré è possibile ad esempio trascorrere una piacevole notte tra i boschi all’interno di una tenda da glamping arredata. Una serata lontano da tv, tablet, cellulari e da tutte le distrazioni della nostra città. Io e te a guardare le stelle.

5. Sportiva ma non troppo

Vorrebbe iniziare a muoversi un po’ di più ma non ama la palestra. Frequentare un corso con orari flessibili per lei sarebbe ottimale, ma la classica zumba o il crossfit, diciamocelo, hanno davvero stancato! I corsi del momento per le “sportive ma non troppo” sembrano essere due: pole dance e heels dance. La pole dance per anni è stata sinonimo di lap dance. In realtà si differenzia da essa e si colloca tra la ginnastica artistica e la danza con la pertica. La heels dance è la danza sui tacchi a spillo che piace molto alle vip. In entrambi i casi si svilupperanno portamento, eleganza, coordinamento. Regalare un abbonamento a una di queste due attività potrebbe essere un modo per incoraggiarla anche a dedicarsi del tempo e scoprire un nuovo hobby.

6. Un week end rilassante per due

Un week end all’insegna del relax e delle coccole. Spa, cena e pernottamento in suite sono sempre apprezzati. Tante sono le soluzioni e i pacchetti disponibili. E’ possibile arricchire il pacchetto spa con l’aggiunta di massaggi singoli o di coppia. Prezzo dagli 80 euro circa a persona.

7. Ad ognuno il suo profumo

Ognuno ha il suo profumo preferito, quindi escludente la possibilità di regalare un profumo qualsiasi solo perché avete visto la nuova pubblicità proprio in questi giorni. Se proprio volete stupirla e conoscete davvero le tonalità preferite potete regalarle un profumo creato apposta per lei. Vi basterà recarvi d un vero e proprio maestro profumiere.

8. Borse, borse e ancora borse

Le avete già regalato borse per ogni occasione, dimensione e di ogni brand. Ma avete mai pensato ad una borsa personalizzata? Una borsa oltre le tendenze e i dettami della moda. Un accessorio adatto ad ogni momento della giornata. Emmy Booad esempio è un brand artigianale made in Catania che realizza borse senza tempo con tessuti di pregio e pellami toscani. La linea Monogram sceglie di ignorare le tendenze delle passerelle e di concentrarsi sulla creazione di pezzi che sopravvivono alle stagioni.

9. Diamonds are a girl’s best friend (soprattutto a San Valentino!)

I diamanti, si sa, sono i migliori amici delle donne. Ma siete davvero sicuri di voler regalare quell’anello?

Abbiamo parlato con Marco Pedalino titolare della Gioielleria Salini: « La tendenza degli ultimi anni è cambiata. San Valentino non è più l’unica occasione in cui regalare il solitario per la proposta di matrimonio. Anzi, questa più frequentemente viene fatta in occasione dell’anniversario. A San Valentino abbiamo due tipologie di richieste. Da una parte c’è ancora chi decide di fare la proposta durante questa festa e quindi decide di acquistare il solitario. Proponiamo ad esempio solitari prodotti in prototipazione e realizzati in oro bianco o platino e diamanti taglio a brillante con certificazione internazionale GIA, IGI e HRD. Chi invece ha già regalato il solitario o semplicemente non è ancora pronto a farlo decide sempre più spesso di puntare sul colore: rubini, zaffiri e smeraldi. Molto richieste infine sono le verette a giro #cometumivuoi».