Stazione San Nullo, CittàInsieme:”Nessuna notizia del parcheggio, il Comune intervenga”

Le promesse di realizzare un parcheggio negli spazi della Stazione San Nullo della Metro di Catania sono risultate vane. Il Comitato CittàInsieme lancia un’appello al Comune di Catania.

«Sono passati più di tre anni -si legge nella nota-dall’inaugurazione della Stazione San Nullo della Metropolitana di Catania. Una stazione a servizio di un importante quartiere, a ridosso di quella Circonvallazione sempre intasata dalle auto. Data la sua vicinanza con questa strategica arteria viaria doveva servire, attraverso un attiguo parcheggio scambiatore, proprio da interscambio con i mezzi privati. Ma questo parcheggio ancora oggi non c’è e dei lavori che il Comune avrebbe dovuto avviare per realizzarlo non vi è notizia».

«Come nessuna notizia si ha di altri tre parcheggi (Sanzio, Acicastello e Narciso) annunciati nel giugno 2019, quando l’Amministrazione Comunale ottenne i fondi regionali per realizzarli, con annesso annuncio di inizio lavori per gennaio 2020».

«La domanda quindi sorge spontanea. A che punto siamo? All’Amministrazione Comunale -conclude il comunicato- rivolgiamo un appello affinché renda edotta la cittadinanza sullo stato dell’arte di quattro parcheggi che, posti in punti strategici della città per favorire l’interscambio, consentirebbero di ridurre non poco la mole di traffico veicolare che ogni giorno intasa le strade del Centro urbano».

E.G.