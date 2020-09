San Cristoforo: piantagione di cannabis in stabile abbandonato

Sequestrate ben 38 piante di cannabis e attrezzature per il loro mantenimento. L’operazione svolta dalla Polizia di Catania permette, quindi, di rinvenire una serra adibita per la coltivazione di marijuana in uno stabile abbandonato del quartiere San Cristoforo. L’attrezzatura elettrica rinvenuta per mantenere il microclima era, inoltre, alimentata tramite allaccio abusivo alla rete elettrica. Tutt’ora in corso le indagini per identificare i responsabili della produzione “in proprio” di stupefacenti.

crediti foto: La Sicilia

G.G.