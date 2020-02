Un nuovo respiro per San Berillo: Sottosopra, abitare collaborativo

Il progetto “Sottosopra:Abitare Collaborativo” che, in questi anni ha visto il miglioramento del quartiere di San Berillo, verrà presentato per la prima volta alla stampa Venerdì 14 Febbraio alle 10,30 presso lo storico Palazzo De Gaetani presso Via Pistone 59, Catania.

Il contributo, per la realizzazione del progetto, si deve a diversi promoter: Oxfam Italia, in partenariato con Trame di Quartiere, Diaconia Valdese, Sunia Catania, Impact Hub e Comune di Catania con il supporto di Fondazione con il Sud.

Il Progetto

Palazzo De Gaetani, ristrutturato, vedrà la costruzione di alloggi che ospiteranno persone indigenti e senza dimora.

Infatti, è proprio questo il fulcro dell’iniziativa: la dignità di abitare e allo stesso tempo la bonifica e valorizzazione del territorio al fine di rilanciarne lo sviluppo economico e sociale, per troppo tempo trascurato.

Di fatto, uno dei quartieri storici di Catania, sventrato negli anni ’50, adesso è il protagonista di un nuovo nucleo abitativo e, più in generale, di una cosciente visione della realtà e degli individui molto più rispettosa rispetto al passato.

I Partner

Oxfam è un movimento che agisce su scala mondiale in più di 90 paesi al fine di riabilitare le aree urbane e i centri abitativi in dissesto. Infatti, tra gli obbiettivi di Oxfam: stili di vita responsabili, combattere le disuguaglianze, tutelare i più poveri, venire incontro alle esigenze delle persone e dell’ambiente. L’operato di Oxfam è attivo, in prevalenza, nelle periferie delle grandi città per riequilibrarle nel tessuto sociale. https://www.oxfamitalia.org

Trame di Quartiere è un gruppo di lavoro interdisciplinare che pone le basi per una migliore convivenza urbana e sociale al fine di valorizzare le diversità, di ogni genere, come ricchezze. https://www.tramediquartiere.org

Sunia è la principale organizzazione degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica. Si occupa di riconoscere il diritto, per ogni cittadino, di abitare in situazioni favorevoli e adeguate per le proprie risorse e quelle del proprio nucleo familiare. https://www.sunia.it

La Diaconia Valdese è un ente ecclesiastico senza scopo di lucro che coordina l’attività sociale e gestisce strutture di accoglienza e assistenza della Chiesa valdese. Gli interlocutori possono essere tutti senza discriminazioni di cultura, credo religioso, lingua. I principi che segue sono trasparenza, qualità ed efficacia. https://www.diaconiavaldese.org

La Fondazione con il Sud è un ente no profit, privato, nato dalla cooperazione tra fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato. Gli obbiettivi che persegue riguardano l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno, per rendere il Sud più coeso e sviluppato. https://www.fondazioneconilsud.it

Impact Hub è un’associazione improntata alla costruzione di comunità imprenditoriali. Adattando il loro operato alle esigenze più urgenti del nostro tempo sul piano imprenditoriale e infrastrutturale https://siracusa.impacthub.net/it/

Comune di Catania: https://www.comune.catania.it

Una nuova realtà per San Berillo: più edificante e socialmente appagante.

G.G.