Salvini in aula. La Procura chiede proscioglimento

Pm chiede il proscioglimento delle accuse di sequestro di persona che hanno portato oggi, sabato 3 ottobre, l’ex Ministro dell’Interno Salvini in un’aula di tribunale a Catania.

Il Pubblico Ministero ha richiesto l’autorizzazione a procedere. Mentre le associazioni Legambiente, Anci e Associazione AccoglieRete hanno chiesto il rinvio a giudizio. Adesso si attende il Gip di Catania Nunzio Sarpietro ritiratosi in camera di consiglio per decidere sulle richieste probatorie.

«A bordo della nave -dichiara Carla Frenguelli Presidente dell’Associazione AccoglieRete- c’erano minori stranieri non accompagnati che per legge sarebbero dovuti sbarcare immediatamente. Solo due giorni più tardi, su istanza del Tribunale dei Minori è stato possibile fargli toccare terra. Si parla di sequestro di persona: Salvini ha costretto 130 migranti a vivere in uno spazio ristretto. La nave Gregoretti aveva un solo bagno, sotto il sole di 35 gradi, senza nessuna motivazione».

Nel frattempo, il leader della Lega commenta sulla propria pagina Facebook: “Giudice da più di un’ora in Camera di Consiglio per prendere la sua decisione.Sapete che sono tranquillo e sereno come non mai??”, scrive Salvini.

E.G