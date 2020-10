Salvini a San Giovanni La Punta: “orgoglioso di essere stato coerente con le mie scelte”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi pomeriggio, ha tenuto un comizio, in piazza, nel paese etneo di San Giovanni La Punta. “Sono il primo indagato che dice rifarò esattamente la stessa cosa, davanti alla Magistratura”. Molte le voci di acclamazione, durante il discorso del leader della Lega, che afferma:”Vado in Tribunale orgoglioso di aver difeso l’Italia e gli italiani”. “Abbiamo agito per il bene della legge- continua-la Sicilia non è il campo profughi dell’Europa. Sono felice e orgoglioso di essere stato coerente con le mie idee”.

Salvini, inoltre, lamenta anche i dati di crescita economica: “L’Italia è all’ultimo posto, ma da prima della pandemia”. Il leader della Lega, evidenzia, in aggiunta, davanti ai puntesi “l’insufficienza di assunzioni” da parte del Ministro alla Pubblica Istruzione, Azzolina, così come della preoccupazione della ministra Bellanova di “occuparsi delle occupazioni delle persone extra-comunitarie e non di regolarizzare gli impiegati del settore”. Infine, Salvini, conclude: “Noi siamo contenti di portare avanti il Diritto allo studio, al lavoro, alla giustizia”, chiamando sul palco il candidato sindaco del paese etneo, Lorenzo Seminerio.