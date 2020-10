Salute mentale:”Se vai dallo psicologo sei pazzo”

Send an email

Salute mentale. È appena trascorsa la settimana della salute mentale, durante la quale molti psicologi e psicoterapeuti si sono resi disponibili per dei consulti a prezzi agevolati.

Ma cosa è la salute mentale, o meglio cosa intendiamo?

La salute mentale simboleggia l’equilibrio emotivo che ci permette di vivere la vita in maniere serena e sopratutto apprezzare ciò che siamo.

L’assenza di un equilibrio non significa “pazzia” bensì vivere in maniera faticosa la propria vita.

Un esempio, quando si ha la sensazione di non apprezzare ciò che stiamo vivendo, o essere troppo stressati senza comprendere la soluzione più adatta per noi.

Esempi potrebbero essercene altri, ma tutti avrebbero in comune la normalità e non la pazzia.

Purtroppo, uno degli stereotipi e pregiudizi, ovvero, “se vai dallo psicologo vuol dire che sei pazzo” ha due effetti.

Il primo che bisogna avere dei gravi problemi per rivolgersi ad un professionista.

Quando non riusciamo a dormire, per esempio, si aspetta fino all’esaurimento delle nostre forze per chiedere un aiuto.

Se al contrario, chiedessi aiuto subito, avremmo più forze ed energie non solo per sistemare la situazione, ma anche per iniziare un percorso psicologico, se è il caso.

Solitamente chi aspetta di peggiorare è perché non è sicuro di stare male o sottovaluta gli effetti e si dice “ce la posso fare da solo” sicuramente si, ma ci sono alcuni casi in cui questa solitudine diventa la tenaglia che non ci permette di chiedere aiuto.

Ognuno dà un proprio significato al “chiedere” per orgoglio o semplicemente per evitare di ammettere la proprio debolezza.

La vergogna di chi, invece, si rivolge allo psicologo psicoterapeuta

Il secondo effetto sulla nostra salute mentale riguarda chi vuole migliorare la propria consapevolezza, grazie anche, all’aiuto dello psicologo psicoterapeuta.

Queste persone hanno paura di essere giudicati e farsi chiamare “pazzi”.

Ignorare la nostra salute mentale ha delle conseguenze su chi ci circonda, non solo la preoccupazione, ma anche il nostro comportamento potrebbe mettere in difficoltà chi ci sta vicino.

Quindi, è importante chiedere aiuto e prendersi cura della propria salute mentale e non è una debolezza ammettere la propria difficoltà, anzi è un atto di consapevolezza che simboleggia la voglia di voler cambiare.

Per saperne di più della nostra salute mentale sono sempre disponibile, seguiteci su Instagram @angelaiintelisano e @lurlo