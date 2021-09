SalinaDocFest, 22 titoli per Paure, sogni e visioni

Dal 15 al 18 settembre la quindicesima edizione del SalinaDocFest.

Pronto il programma della quindicesima edizione del SalinaDocFest, che si svolgerà nell’isola delle Eolie dal 15 al 18 settembre.

Sono 22 i documentari in programma quest’anno per un’edizione che ha come tema “Paure sogni visioni”.

I titoli in concorso per quest’edizione saranno rivelati giorno 13 settembre in occasione della conferenza stampa che si terrà presso la casa editrice Palumbo a Palermo.

Tanti eventi in programma a ingresso gratuito, basterà registrarsi presso la segreteria organizzativa.

Il Concorso si svolgerà al Centro congressi di Malfa, mentre gli eventi serali saranno itineranti tra Lingua, Faro e Lungomare, Santa Marina Salina, Piazza Centrale e Piazzetta Monsignor Paino, Malfa Piazza Centrale. Sarà utilizzato anche il salone convegni di Santa Marina Salina per l’omaggio a Pasolini.

Quest’anno, la piattaforma Mymovies manderà i documentari in rete durante i giorni del Festival fino alla fine dell’evento romano (1-3 ottobre alla Casa del Cinema). Gli studenti potranno così visionare e analizzare in classe i documentari, con il supporto degli insegnanti che per quest’edizione saranno partner attivi grazie alla collaborazione con Palumbo Editore.

Tra gli eventi da non perdere ricordiamo il 15 settembre ore 20.00 la proiezione di “Lucio”, di Pietro Marcello, film dedicato a Dalla. Il giorno successivo, omaggio a Pier Paolo Pasolini alle 15:30 a Santa Marina Salina con “La canta delle Marane” di Cecilia Mangini.