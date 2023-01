Da pochi giorni in Sicilia e online sono iniziati i saldi invernali. Ma cosa acquistare durante i saldi invernali?

Capi a prezzi pazzi al punto che le file per i negozi sono già iniziate. E’ in arrivo inoltre il primo week end di saldi e si prevedono un gran numero di visitatori nei principali centri commerciali. Ma cosa acquistare da poter trovare anche l’anno prossimo nell’armadio?

Il rischio principale cui si va incontro durante i saldi è quello di acquistare quel capo così diverso, magari più eccentrico ma estremamente di tendenza che a prezzo pieno abbiamo scelto di non acquistare. In realtà i saldi sono proprio l’occasione giusta per acquistare gli evergreen. E’ il momento di acquistare quei capi che saranno sempre indispensabili nel nostro armadio.

A prescindere dalle mode, dalle tendenze e, perché no, anche dalle stagioni, ci sono dei capi che sono proprio indispensabili in ogni armadio. Un capo classico è per sempre, te lo ritrovi di anno in anno fino a quando, logorato, dovrai eliminarlo per acquistarlo quindi di nuovo con i saldi successivi.

Ma quali sono questi capi evergreen da acquistare durante questi saldi invernali?

Partiamo dal più classico dei classici: il black little dress. Lo abbiamo tutte nell’armadio, ma ne esistono così tanti con diversi tagli e tessuti diversi. Non si smette mai di comprare un black little dress e sentirsi come Audrey Hepburn.

La canottiera bianca. E’ indispensabile come capo intino, come capo da indossare sotto una camicia, una felpa, una maglioncino di cotone. Si tratta di un capo basic immancabile e che è sempre meglio averne in più nell’armadio.

I jeans classici. Niente strappi, niente borchie o perline, Un jeans classico è un passepartout. Nei suoi diversi lavaggi, dal più chiaro sino al più scuro, il jeans classico è davvero immancabile. Non ne abbiamo mai abbastanza!

Il top nude. Questo è necessario come sotto-giacca ma anche per alcuni abiti più scollati o da utilizzare semplicemente come top nella sua forma simil-reggiseno.

Maglioni scollo rotondo, a V e a collo alto. Di ogni colore e modello, questi sono capi che anno dopo anno ritroveremo sempre nei nostri armadi.