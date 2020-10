Rubano materiale informatico all’interno dell’Istituto “Alessio Narbone”: recuperata la refurtiva

Send an email

Lo scorso 15 ottobre ignoti ladri, in Caltagirone, avevano messo a soqquadro i locali dell’Istituto “Alessio Narbone” di via San Giovanni Bosco. Qui hanno rubato materiale informatico destinato all’attività didattica costituito da 7 monitor, 1 videoproiettore, 1 lettore CD3 macchine fotografiche, 2 microfoni wireless più la necessaria cavetteria.

I Carabinieri della locale Stazione pertanto, hanno così ristretto la cerchia dei probabili autori del furto attuando quel che si dice “terra bruciata”. Dunque i colpevoli vistisi ormai braccati, hanno preferito abbandonare la refurtiva all’interno dei locali dell’ex istituto tecnico agrario di via dei Cappuccini, ormai in disuso. Luogo in cui i militari li hanno ritrovati privi di danni.

Nella giornata di ieri, pertanto, i militari hanno quindi provveduto alla riconsegna del materiale al prof. Francesco Pignataro, dirigente scolastico dell’Istituto “Alessio Narbone”.

E.G.